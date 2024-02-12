Метеоролог назвал место в Свердловской области, где люди в январе мерзли больше всего

Жителям поселка Атымья в январе нового года приходилось несладко, если они забывали дома перчатки или шапку. Температура окружающего воздуха в населенном пункте не поднималась выше -20 градусов. Список самых холодных мест Свердловской области опубликовал в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» специалист по погоде Алексей Пулин.