Метеоролог назвал место в Свердловской области, где люди в январе мерзли больше всего

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Жителям поселка Атымья в январе нового года приходилось несладко, если они забывали дома перчатки или шапку. Температура окружающего воздуха в населенном пункте не поднималась выше -20 градусов. Список самых холодных мест Свердловской области опубликовал в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» специалист по погоде Алексей Пулин.
На втором месте находится поселок Бурмантово — это Ивдельский городской округ. Здесь среднемесячная температура держалась на отметке -20,1 градуса. Замыкает тройку лидеров сам Ивдель с результатом -19,3.
Ну, а самым теплым местом Свердловской области в январе стал Екатеринбург. Здесь температура была всего -14,4 градуса.
На Нижний Тагил надвигаются лютые морозы, которые могут накрыть город уже сегодня, 12 февраля.