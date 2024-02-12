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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Поселок Атымья признан самым холодным местом в Свердловской области в январе

Метеоролог назвал место в Свердловской области, где люди в январе мерзли больше всего

12 февраля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Поселок Атымья признан самым холодным местом в Свердловской области в январе

Средняя температура воздуха в поселке Атымья г. о. Пелым держалась на отметке -20,5 градуса.

Жителям поселка Атымья в январе нового года приходилось несладко, если они забывали дома перчатки или шапку. Температура окружающего воздуха в населенном пункте не поднималась выше -20 градусов. Список самых холодных мест Свердловской области опубликовал в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» специалист по погоде Алексей Пулин.

На втором месте находится поселок Бурмантово — это Ивдельский городской округ. Здесь среднемесячная температура держалась на отметке -20,1 градуса. Замыкает тройку лидеров сам Ивдель с результатом -19,3.

Ну, а самым теплым местом Свердловской области в январе стал Екатеринбург. Здесь температура была всего -14,4 градуса.

На Нижний Тагил надвигаются лютые морозы, которые могут накрыть город уже сегодня, 12 февраля.

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