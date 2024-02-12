Молодая мама в Нижнем Тагиле умерла в больнице после родов. У нее остались двое детей

По словам мужа погибшей женщины, последнее время она жаловалась на то, что у нее побаливает голова. Также известно, что на протяжении беременности у нее была анемия. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. После этого с тагильчанкой все было нормально, пишет Е1.