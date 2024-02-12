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Жительница Нижнего Тагила скончалась после родов

Молодая мама в Нижнем Тагиле умерла в больнице после родов. У нее остались двое детей

12 февраля 2024, 08:01
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила скончалась после родов

33-летняя женщина в Нижнем Тагиле скончалась вскоре после того, как родила младшего сына. Происшествие случилось 9 января 2024 года.

По словам мужа погибшей женщины, последнее время она жаловалась на то, что у нее побаливает голова. Также известно, что на протяжении беременности у нее была анемия. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. После этого с тагильчанкой все было нормально, пишет Е1.

Горожанка лежала с ребенком в клинике и хотела выписываться домой. Она работала врачом в больнице Верхней Салды. У нее остались шестилетний и новорожденный сыновья. Как рассказал ее супруг, несколько лет женщина не могла забеременеть второй раз.

Напомним, в январе 2024 года в Свердловской области женщина умерла после сообщения о том, что ее муж погиб на СВО. У нее осталось трое детей. Бабушка планирует оформить опекунство над младшими.

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