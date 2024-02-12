Молодая мама в Нижнем Тагиле умерла в больнице после родов. У нее остались двое детей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
По словам мужа погибшей женщины, последнее время она жаловалась на то, что у нее побаливает голова. Также известно, что на протяжении беременности у нее была анемия. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. После этого с тагильчанкой все было нормально, пишет Е1.
Горожанка лежала с ребенком в клинике и хотела выписываться домой. Она работала врачом в больнице Верхней Салды. У нее остались шестилетний и новорожденный сыновья. Как рассказал ее супруг, несколько лет женщина не могла забеременеть второй раз.
Напомним, в январе 2024 года в Свердловской области женщина умерла после сообщения о том, что ее муж погиб на СВО. У нее осталось трое детей. Бабушка планирует оформить опекунство над младшими.