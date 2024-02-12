Мошенники дважды за пару дней развели пенсионерку из Нижнего Тагила, похитив 3 млн

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Доверчивая тагильчанка осталась без сбережений после активных контактов с «сотрудниками Центробанка». Пенсионерку не смутил тот факт, что звонили они из другой страны. Об этом инциденте сообщает нижнетагильская полиция.
Развод происходил по стандартной схеме: сначала бабушку обработали «силовики из ФСБ», а затем за дело взялись лже-финансисты. Мошенники убедили ее, что некто по фамилии Тимофеев оформил доверенность на распоряжение ее деньгами. Испуганная выполняла все указания аферистов: перевела деньги на указанную карту через банкомат, а затем передала остаток курьеру, сказавшему кодовое слово.
В первый раз, заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. С ней провели профилактическую беседу. Однако через два дня мошенники снова принялись обрабатывать ее, заявив, что ее счета заблокированы, а деньги теперь нужно «задекларировать».
В результате двух эпизодов женщина лишилась 3 миллионов рублей. Полицейские возбудили сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупной размере.
Ранее 18-летняя продавщица отомстила коллеге, оплатив ее картой покупку на Wildberries.