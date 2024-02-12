Мошенники дважды за пару дней развели пенсионерку из Нижнего Тагила, похитив 3 млн

В первый раз, заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию и рассказала о случившемся. С ней провели профилактическую беседу. Однако через два дня мошенники снова принялись обрабатывать ее, заявив, что ее счета заблокированы, а деньги теперь нужно «задекларировать».