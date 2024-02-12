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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Названа дата потепления в Свердловской области

Названа дата окончания лютых морозов в Свердловской области

12 февраля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

Названа дата потепления в Свердловской области

30-градусные холода, которые стоят в Свердловской области, подходят к концу.

Синоптики прогнозируют, что морозы утихнут до субботы, 17 февраля. С этой даты можно ждать небольшого потепления. Так считает метеоролог Алексей Пулин.

Также он добавил, что на территорию Среднего Урала к выходным придет теплый воздух.

А сегодня, 12 февраля, в регионе температура будет от -8 до -13 градусов. В столице Урала в этот день погода варьируется от -9 до -11. Существенных осадков нет.

Ранее сообщалось, что 12 и 13 февраля в Нижнем Тагиле среднесуточная температура составит -14 градусов. Со вторника в городе начнутся снегопады. Далее, в течение недели, днем в городе будет около -23 градусов, а ночью — до -29 градусов.

Ветреная погода ожидается в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Температура#Осадки#Синоптики#Окружающая среда#Снегопады#Тепло#Морозы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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