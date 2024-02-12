Названа дата окончания лютых морозов в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Синоптики прогнозируют, что морозы утихнут до субботы, 17 февраля. С этой даты можно ждать небольшого потепления. Так считает метеоролог Алексей Пулин.
Также он добавил, что на территорию Среднего Урала к выходным придет теплый воздух.
А сегодня, 12 февраля, в регионе температура будет от -8 до -13 градусов. В столице Урала в этот день погода варьируется от -9 до -11. Существенных осадков нет.
Ранее сообщалось, что 12 и 13 февраля в Нижнем Тагиле среднесуточная температура составит -14 градусов. Со вторника в городе начнутся снегопады. Далее, в течение недели, днем в городе будет около -23 градусов, а ночью — до -29 градусов.