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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Жители нового дома в Екатеринбурге жалуются на потоп

Новостройку в Екатеринбурге месяц заливает водой

12 февраля 2024, 06:38
Фото: 1MI

Жители нового дома в Екатеринбурге жалуются на потоп

В Екатеринбурге верхние этажи в 25-этажной новостройке на Латвийской улице пострадали от потопа. Ситуация продолжается на протяжении месяца.

Известно, что на самом верхнем этаже от воды пострадали пять квартир. По словам одной из местных жительниц, в УК им сообщили, что до весны нельзя ничего сделать, так как не видно течь, пишет Е1.

При этом жильцы, посетив технический этаж, обнаружили лужи, потеки и плесень. Также плесень появилась в квартирах на потолке и стенах. Из-за этого людям приходится чистить потолок от штукатурки и убирать обои, чтобы она не распространялась дальше.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге в одном из многоэтажных домов произошел прорыв трубы, из-за чего 10 квартир и лифты оказались затоплены.

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