Новостройку в Екатеринбурге месяц заливает водой

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Известно, что на самом верхнем этаже от воды пострадали пять квартир. По словам одной из местных жительниц, в УК им сообщили, что до весны нельзя ничего сделать, так как не видно течь, пишет Е1.
При этом жильцы, посетив технический этаж, обнаружили лужи, потеки и плесень. Также плесень появилась в квартирах на потолке и стенах. Из-за этого людям приходится чистить потолок от штукатурки и убирать обои, чтобы она не распространялась дальше.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге в одном из многоэтажных домов произошел прорыв трубы, из-за чего 10 квартир и лифты оказались затоплены.