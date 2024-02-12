Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Как рассказала одна из пассажирок, людям не хватило мест, так как не было вагонов в 7 по 10. О том, что эти вагоны не прицеплены к электричке, пассажиров не предупредили. Оповещений об этом не было ни на вокзале, ни в приложении, пишет Е1.
В связи с этим всех пассажиров, кому не хватало мест, отправляли в «резервный» вагон. По словам очевидицы, некоторые ехали сидя, некоторым пришлось стоять всю дорогу.
Напомним, 28 января 2024 года пассажирам «Ласточки» пришлось ехать стоя из Нижнего Тагила в Екатеринбург, так как были отменены пять вагонов.