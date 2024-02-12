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Четыре вагона отсутствовали в электричке Нижний Тагил — Екатеринбург

Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» из Нижнего Тагила в Екатеринбург

12 февраля 2024, 05:39
Фото: 1MI

Четыре вагона отсутствовали в электричке Нижний Тагил — Екатеринбург

Пассажирам, купившим билеты на «Ласточку» из Нижнего Тагила в Екатеринбург, не хватило мест, так как в электричке отсутствовали вагоны, указанные в билетах. Инцидент произошел 11 февраля 2024 года.

Как рассказала одна из пассажирок, людям не хватило мест, так как не было вагонов в 7 по 10. О том, что эти вагоны не прицеплены к электричке, пассажиров не предупредили. Оповещений об этом не было ни на вокзале, ни в приложении, пишет Е1.

В связи с этим всех пассажиров, кому не хватало мест, отправляли в «резервный» вагон. По словам очевидицы, некоторые ехали сидя, некоторым пришлось стоять всю дорогу.

Напомним, 28 января 2024 года пассажирам «Ласточки» пришлось ехать стоя из Нижнего Тагила в Екатеринбург, так как были отменены пять вагонов.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пассажиры#Маршрут#Билеты#Ласточка#Электричка#Рейс#Места#Вагоны#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Ж/д
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