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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Жители Екатеринбурга пожаловались на «Плюшкина» по соседству

«Плюшкин» мешает жить соседям по общежитию в Екатеринбурге

12 февраля 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на «Плюшкина» по соседству

В Екатеринбурге мужчина из общежития занимается накопительством вещей.

На него жалуются другие жители общежития. По их словам, он приносит сюда много хлама и мусора. Поэтому там завелись насекомые и царит антисанитария, пишет Е1.

Соседи утверждают, что уже две комнаты напоминают свалку. Также этот жилец якобы часто крадет чужие вещи на общей кухне. Когда ему делают замечания, он кричит.

Соседи сняли на видео как мужчина однажды взял чужую лампочку и не хотел ее отдавать, запираясь от разозлившихся соседей в комнате. В полиции сказали, что заявление на этого мужчину к ним не поступало. Но они постараются принять меры.

Ранее сообщалось, что водитель депутата держит в страхе целый дом в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Кража#Антисанитария#Насекомые#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Общага#Накопительство
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