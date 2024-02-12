Победит харизма: в зоопарке Екатеринбурга объявили претендентов на звание «Зоомистер»

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Екатеринбургский зоопарк проводит традиционный конкурс красоты среди своих обитателей. На звание «Зоомистера» претендуют степной орел Башкир, скунс Мирон, капуцин-плакса Фьюри и обитатель подводного мира, рыбка породы «голубой хирург».
Каждый претендент обладает особыми достоинствами. Например, шестилетний орел Башкир «спокоен и невозмутим». Он обожает покушать и предпочитает живой корм.
Восьмилетний капуцин Фьюри — очень общительный и жизнерадостный. Он обожает людей и с удовольствием общается с посетителями.
Скус Мирон — обладатель спокойного и покладистого характера. Это истинный уралец, который родился в 2021 году в Екатеринбурге. Он обожает фрукты, овощи, а любимым лакомством считает насекомых.
Рыбка «голубой хирург» — самый загадочный из четырех претендентов. У него нет имени, но этот невозмутимый красавец не жалуется, и продолжает неспешно перемещаться по аквариуму.
Итоги конкурса подведут 20 февраля.
Ранее стало известно, что в зоопарке Санкт-Петербурга умерла 24-летняя самка ягуара Агнесса родом из Екатеринбурга.