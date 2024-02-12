tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В зоопарке Екатеринбурга разыскивают самого красивого «Зоомистера»

Победит харизма: в зоопарке Екатеринбурга объявили претендентов на звание «Зоомистер»

12 февраля 2024, 10:36
Фото: 1MI

В зоопарке Екатеринбурга разыскивают самого красивого «Зоомистера»

В список самых-самых обаятельных и привлекательных в Екатеринбурге попали степной орел, скунс, капуцин-плакса и «голубой хирург».

Екатеринбургский зоопарк проводит традиционный конкурс красоты среди своих обитателей. На звание «Зоомистера» претендуют степной орел Башкир, скунс Мирон, капуцин-плакса Фьюри и обитатель подводного мира, рыбка породы «голубой хирург».

Каждый претендент обладает особыми достоинствами. Например, шестилетний орел Башкир «спокоен и невозмутим». Он обожает покушать и предпочитает живой корм.

Фото: зоопарк г. Екатеринбург

Восьмилетний капуцин Фьюри — очень общительный и жизнерадостный. Он обожает людей и с удовольствием общается с посетителями.

Фото: зоопарк г. Екатеринбург

Скус Мирон — обладатель спокойного и покладистого характера. Это истинный уралец, который родился в 2021 году в Екатеринбурге. Он обожает фрукты, овощи, а любимым лакомством считает насекомых.

Фото: зоопарк г. Екатеринбург

Рыбка «голубой хирург» — самый загадочный из четырех претендентов. У него нет имени, но этот невозмутимый красавец не жалуется, и продолжает неспешно перемещаться по аквариуму.

Фото: зоопарк г. Екатеринбург

Итоги конкурса подведут 20 февраля.

Ранее стало известно, что в зоопарке Санкт-Петербурга умерла 24-летняя самка ягуара Агнесса родом из Екатеринбурга.

Читайте также:
В Санкт-Петербурге умерла 24-летняя самка ягуара по имени Агнесса из ЕкатеринбургаДомашних животных в Екатеринбурге врачи будут стерилизовать бесплатноЯйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКа
#Животные#Конкурс красоты#Голосование#Зоопарк#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 05:46
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
Сегодня, 07:01
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
10 февраля, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
10 февраля, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
10 февраля, 15:39