tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Очевидцев смертельного ДТП разыскивают под Кировградом

Под Кировградом ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе

12 февраля 2024, 10:03
Фото: ГИБДД Свердловской области

Очевидцев смертельного ДТП разыскивают под Кировградом

На трассе Невьянск-Шурала произошла авария. Там, проезжая под Кировградом, насмерть разбилась женщина. Родные погибшей женщины ищут очевидцев произошедшего.

ДТП случилось 7 февраля. Всех, кто был его свидетелем или имеет записи с видеорегистратора, просят предоставить фото-видео съемку. Родные погибшей в ДТП люди считают, что авария произошла из-за нерасчищенных дорог. Пост о поиске очевидцев появился в сообществе «Инцидент Невьянск».

В комментариях пользователи соцсетей подтверждают, что дорога была не расчищена.

Муж каждый день ездит по этой дороге на работу, дорога была не очищена от снега. После аварии резко подчистили. К сожалению, видео нет, — написала жительница Ксения.

Напомним, что в этой аварии, случившейся возле Кировграда, погибла водитель ВАЗа, которая влетела в грузовик. По некоторым данным, у женщины было трое детей и она готовилась к рождению четвертого малыша.

Двое детей пострадали в ДТП с автомобилями в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Грузовик «КАМАЗ» врезался в автобус на трассе Пермь — ЕкатеринбургБензовоз врезался в грузовик на трассе Пермь — ЕкатеринбургАвтомобилям, грузовикам и автобусам запрещено ездить на трассе Пермь — Екатеринбург
#Дети#ДТП#Невьянск#Трасса#ВАЗ#Грузовик#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 05:46
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
Сегодня, 07:01
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
10 февраля, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
10 февраля, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
10 февраля, 15:39