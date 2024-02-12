Под Кировградом ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
ДТП случилось 7 февраля. Всех, кто был его свидетелем или имеет записи с видеорегистратора, просят предоставить фото-видео съемку. Родные погибшей в ДТП люди считают, что авария произошла из-за нерасчищенных дорог. Пост о поиске очевидцев появился в сообществе «Инцидент Невьянск».
В комментариях пользователи соцсетей подтверждают, что дорога была не расчищена.
Муж каждый день ездит по этой дороге на работу, дорога была не очищена от снега. После аварии резко подчистили. К сожалению, видео нет, — написала жительница Ксения.
Напомним, что в этой аварии, случившейся возле Кировграда, погибла водитель ВАЗа, которая влетела в грузовик. По некоторым данным, у женщины было трое детей и она готовилась к рождению четвертого малыша.