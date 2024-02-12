Под Кировградом ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе

ДТП случилось 7 февраля. Всех, кто был его свидетелем или имеет записи с видеорегистратора, просят предоставить фото-видео съемку. Родные погибшей в ДТП люди считают, что авария произошла из-за нерасчищенных дорог. Пост о поиске очевидцев появился в сообществе «Инцидент Невьянск».