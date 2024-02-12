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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Новоуральске уволен учитель за рукоприкладство к девочке

После удара девочки по плечу уволен педагог школы №1 Новоуральска

12 февраля 2024, 10:29
Фото: 1MI

В Новоуральске уволен учитель за рукоприкладство к девочке

В Новоуральске из школы №1 уволили учителя, который ударил девочку.

Известно, что на следующий день после происшествия на уроке была проведена проверка. После нее директор уволил преподавателя, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что учитель коррекционной школы позволил себе рукоприкладство в отношении девочки-инвалида прямо на уроке. Он ударил ее по плечу, от чего школьница отлетела. Очевидцы утверждали, что педагог уже не в первый год поднимает руку на детей.

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#Происшествия#Новоуральск#Школа#Девочка#Увольнение#Учитель#Удар#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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