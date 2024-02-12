После удара девочки по плечу уволен педагог школы №1 Новоуральска

Напомним, что учитель коррекционной школы позволил себе рукоприкладство в отношении девочки-инвалида прямо на уроке. Он ударил ее по плечу, от чего школьница отлетела. Очевидцы утверждали, что педагог уже не в первый год поднимает руку на детей.