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Posted 12 февраля 2024, 10:47

Published 12 февраля 2024, 10:47

Modified 12 февраля 2024, 10:50

Updated 12 февраля 2024, 10:50

Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

12 февраля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.
На минувшей неделе с 5 по 11 февраля в Нижнем Тагиле много раз ловили превышения нормативов веществ-загрязнителей. В Свердловской области — самые грязные реки страны. Это и другие экологические новости — в материале TagilCity.ru.

Прежде всего, стоит подвести итоги замеров качества воздуха. Этим, напомним, занимается редакция TagilCity.ru, а также «Уральское УГМС», посты которого находятся в разных районах города.

5 февраля УГМС отчиталась об отсутствии превышений в воздухе. Газоанализатор редакции их также не установил, однако уловил наличие на вокзале диоксида азота, значение которого не превышало ПДК.

6 февраля, по данным с постов УГМС, в воздухе были превышены нормативов оксида азота и сероводорода. 7 февраля стационарные посты замеров обнаружили превышение нормативов формальдегида. Ранее это вещество за 14 дней замеров УГМС улавливалось в общей сложности неделю. Также 7 февраля прибор редакции уловил наличие диоксида азота и диоксида серы, без превышений.

8 февраля и 9 февраля — и вновь наличие диоксида азота, пойманные прибором «Геолан-1П». Превышение зафиксировал пост УГМС 8 февраля на Красном Камне, в этот день зашкаливал сероводород с 9:00 до 12:00 часов.

В выходные на вокзале обошлось без превышений, по данным редакции TagilCity.ru. А вот «Уральское УГМС» результаты за конец недели в других районах города еще не опубликовало.

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Свердловская область с несколькими сотнями фактов загрязнения рек вошла в антирейтинг сети FinExpertiza, как регион с экстремально высокими случаями загрязнения вод. Так, в нашем регионе было установлено как минимум 806 таких фактов. что составляет почти 30% от общего числа негативных воздействий. По мнению экспертов, такая неблагоприятная ситуация характерна для территорий, где расположено множество промышленных предприятий. Часть рек протекает на территории Нижнего Тагила.

Свердловская область названа регионом с самыми грязными реками
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В Нижнем Тагиле начали возведение масштабного сооружения — станции водоподготовки «Южная». Проект оценивается в более чем семь миллиардов рублей. После запуска станции примерно через 3 года, вода, попадающая в дома тагильчан, будет очищаться по особой автоматизированной технологии. Подготовка проекта по строительству была не менее масштабной: исследователи провели множество исследований и анализов и определили схему очистки и необходимое для этого оборудование.

Началось строительство водной станции «Южная» в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле объявили о проведении общественных слушаний. Тагильчан вновь призывают поучаствовать в обсуждении проектно-сметной документации по ликвидации шламонакопителя с токсичными отходами. Разработчик ПСД — подрядчик ООО «Техноспас-строй» — готовится к реализации многомиллионного проекта, но прежде ему нужно собрать информацию и выполнить ряд обязательных условий, чтобы в полной мере оценить воздействие этого объекта и приступить к работам. Слушания будут проходить в форме опроса — с 14 февраля по 18 марта текущего года.

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