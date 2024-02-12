Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начали возведение масштабного сооружения — станции водоподготовки «Южная». Проект оценивается в более чем семь миллиардов рублей. После запуска станции примерно через 3 года, вода, попадающая в дома тагильчан, будет очищаться по особой автоматизированной технологии. Подготовка проекта по строительству была не менее масштабной: исследователи провели множество исследований и анализов и определили схему очистки и необходимое для этого оборудование.