Превышения веществ и грязные реки: экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Прежде всего, стоит подвести итоги замеров качества воздуха. Этим, напомним, занимается редакция TagilCity.ru, а также «Уральское УГМС», посты которого находятся в разных районах города.
5 февраля УГМС отчиталась об отсутствии превышений в воздухе. Газоанализатор редакции их также не установил, однако уловил наличие на вокзале диоксида азота, значение которого не превышало ПДК.
6 февраля, по данным с постов УГМС, в воздухе были превышены нормативов оксида азота и сероводорода. 7 февраля стационарные посты замеров обнаружили превышение нормативов формальдегида. Ранее это вещество за 14 дней замеров УГМС улавливалось в общей сложности неделю. Также 7 февраля прибор редакции уловил наличие диоксида азота и диоксида серы, без превышений.
8 февраля и 9 февраля — и вновь наличие диоксида азота, пойманные прибором «Геолан-1П». Превышение зафиксировал пост УГМС 8 февраля на Красном Камне, в этот день зашкаливал сероводород с 9:00 до 12:00 часов.
В выходные на вокзале обошлось без превышений, по данным редакции TagilCity.ru. А вот «Уральское УГМС» результаты за конец недели в других районах города еще не опубликовало.
Свердловская область с несколькими сотнями фактов загрязнения рек вошла в антирейтинг сети FinExpertiza, как регион с экстремально высокими случаями загрязнения вод. Так, в нашем регионе было установлено как минимум 806 таких фактов. что составляет почти 30% от общего числа негативных воздействий. По мнению экспертов, такая неблагоприятная ситуация характерна для территорий, где расположено множество промышленных предприятий. Часть рек протекает на территории Нижнего Тагила.
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