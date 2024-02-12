Пьяная жительница Камышлова ехала за рулем машины. Накажут девушку и ее супруга

Результаты освидетельствования показали, что в момент езды свердловчанка находилась в алкогольном опьянении. За это ей грозит арест на 15 суток или штраф, а ее мужу — лишение прав и штраф за то, что он доверил вождение нетрезвому человеку, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.