Пьяная жительница Камышлова ехала за рулем машины. Накажут девушку и ее супруга

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
По словам горожанки, перед поездкой она употребила дома алкоголь, а затем отправилась на заправку. За руль девушку пустил ее супруг, а сам он сидел на пассажирском сиденье. В какой-то момент их остановили сотрудники ГИБДД.
Результаты освидетельствования показали, что в момент езды свердловчанка находилась в алкогольном опьянении. За это ей грозит арест на 15 суток или штраф, а ее мужу — лишение прав и штраф за то, что он доверил вождение нетрезвому человеку, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Напомним, 4 февраля 2024 года на дороге Екатеринбург — Алапаевск пьяная женщина, сидевшая за рулем Chevrolet, врезалась в автомобиль Lada.