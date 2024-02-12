Решила отомстить: в Екатеринбурге девушка рассчиталась на Wildberries картой коллеги

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
История началась в январе 2024 года с того, что коллега девушки забыла убрать продукты в холодильник. Они испортились, из-за этого все сотрудники смены лишились бонусных выплат. После этого 18-летняя продавщица начала вынашивать план мести. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.
Выбрав подходящий момент, она заказала на маркетплейсе Wildberries вещей на 10 тысяч рублей. Затем, подсмотрев код подтверждения на телефоне, который жертва оставила в раздевалке, продавщица оплатила покупку.
Сейчас подозреваемая в совершении преступления находится под подпиской о невыезде.
Житель Екатеринбурга потребовал от банка 2 миллиона рублей, которые у него украли со счета аферисты, и выиграл суд.