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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Екатеринбурге девушка из мести рассчиталась на Wildberries картой коллеги

Решила отомстить: в Екатеринбурге девушка рассчиталась на Wildberries картой коллеги

12 февраля 2024, 08:22
Фото: 1MI

В Екатеринбурге девушка из мести рассчиталась на Wildberries картой коллеги

18-летняя студентка, которая подрабатывала в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга, затаила обиду на коллегу, по вине которой ее лишили премии.

История началась в январе 2024 года с того, что коллега девушки забыла убрать продукты в холодильник. Они испортились, из-за этого все сотрудники смены лишились бонусных выплат. После этого 18-летняя продавщица начала вынашивать план мести. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.

Выбрав подходящий момент, она заказала на маркетплейсе Wildberries вещей на 10 тысяч рублей. Затем, подсмотрев код подтверждения на телефоне, который жертва оставила в раздевалке, продавщица оплатила покупку.

Сейчас подозреваемая в совершении преступления находится под подпиской о невыезде.

Житель Екатеринбурга потребовал от банка 2 миллиона рублей, которые у него украли со счета аферисты, и выиграл суд.

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#Происшествия#Полиция#Криминал#Заказ#Телефон#Код#18+#Екатеринбург#Маркетплейс#Подписка о невыезде#Дарья Бобровицкая
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