Решила отомстить: в Екатеринбурге девушка рассчиталась на Wildberries картой коллеги

История началась в январе 2024 года с того, что коллега девушки забыла убрать продукты в холодильник. Они испортились, из-за этого все сотрудники смены лишились бонусных выплат. После этого 18-летняя продавщица начала вынашивать план мести. Об этом сообщает УМВД Екатеринбурга.