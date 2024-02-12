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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Родители Екатеринбурга переживают из-за угрозы теракта в школьных чатах

Родители в панике: в школьных чатах Екатеринбурга передают сообщение о теракте

12 февраля 2024, 15:33
Фото: 1MI

Родители Екатеринбурга переживают из-за угрозы теракта в школьных чатах

Неизвестные угрожают взорвать школы № 125 и 165, а третью — на выбор. В некоторых семьях решили пока не отправлять детей на занятия.

В школьных чатах Екатеринбурга по цепочке передаются сообщения с угрозами устроить теракт в ряде школ города. Об этом изданию Ura.ru сообщила местная жительница Анастасия.

В сообщениях фигурируют определенные учебные заведения. В частности, «террористы» обещают прийти в школы № 125 и 165. Номер третьей школы они не называют, но она обязательно будет, обещают злоумышленники.

По словам Анастасии, многие папы и мамы, напуганные случаями скулшутинга в России, готовы пойти на поводу у информационных террористов.

Источник Ura.ru в правоохранительных органах сообщил, что подобные случаи массового распространения угроз через телеграм-каналы ранее фиксировались во многих регионах России. Спикер издания советует немедленно блокировать такие «источники информации».

Ранее стало известно, что аферисты в соцсетях предлагают школьникам оформить карты банков за вознаграждение в 3 тысячи рублей.

#Общество#Происшествия#Школа#Угроза#Теракт#Террористы#Екатеринбург#Чат#Дарья Бобровицкая
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