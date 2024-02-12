Родители в панике: в школьных чатах Екатеринбурга передают сообщение о теракте

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В школьных чатах Екатеринбурга по цепочке передаются сообщения с угрозами устроить теракт в ряде школ города. Об этом изданию Ura.ru сообщила местная жительница Анастасия.
В сообщениях фигурируют определенные учебные заведения. В частности, «террористы» обещают прийти в школы № 125 и 165. Номер третьей школы они не называют, но она обязательно будет, обещают злоумышленники.
По словам Анастасии, многие папы и мамы, напуганные случаями скулшутинга в России, готовы пойти на поводу у информационных террористов.
Источник Ura.ru в правоохранительных органах сообщил, что подобные случаи массового распространения угроз через телеграм-каналы ранее фиксировались во многих регионах России. Спикер издания советует немедленно блокировать такие «источники информации».
Ранее стало известно, что аферисты в соцсетях предлагают школьникам оформить карты банков за вознаграждение в 3 тысячи рублей.