Русский Хатико: в Екатеринбурге пес Зевс оказался на улице, когда хозяин ушел на СВО

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Историю несчастного бездомного пса по кличке Зевс, который не только потерял любимого хозяина, но и потерял крышу над головой, рассказали в интернете соседи. Они начали подкармливать собаку, которая упорно приходила домой, хотя жена военнослужащего, страдающая алкогольной зависимостью, продолжала его выгонять. Историю рассказывает «КП — Екатеринбург».
Добрые люди согласились приютить его, однако Зевс попал в руки специалистов по отлову, его поместили в Муниципальный приют. Оттуда его в тяжелом состоянии забрали волонтеры.
Женщина, которая согласилась взять пса на передержку, затем попросила забрать его, так как кошки очень агрессивно отреагировали на нового обитателя. Сегодня судьбой собаки, которая очень любит сидеть на рукой, занимается благотворительный фонд «ЗООзащита».
Зевс по-прежнему ищет новый дом и надеется обрести новых хозяев.
В Екатеринбурге хозяева избавились от породистой кошки, выкинув ее в снег на мороз.