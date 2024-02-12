Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали первые места на турнире по настольному теннису

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Мероприятие состоялось в зале настольного тенниса «Авиатор» в период с 10 по 11 февраля 2024 года. Соревновались девочки и мальчики в возрасте от 13 лет, сообщили в спортшколе «Авиатор».
В финале сразились 17 девочек и 32 мальчика. В итоге первое место занял Назиров Муслихил из Красноуральска. На втором месте расположился Искакин Максим из спортшколы «Авиатор» в Нижнем Тагиле. Третье место взял Фаизов Дамир из Невьянска.
Среди девочек первое место заняла Воробьева Мария из"СШ4» в Нижнем Тагиле. Второе место завоевала Лутошкина Дарья. Она обучается в этой же спортшколе. На третьем месте расположилась Росс Виолетта из Кировграда.
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