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В Нижнем Тагиле прошел турнир по настольному теннису

Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали первые места на турнире по настольному теннису

12 февраля 2024, 13:34
Фото: Спортшкола «Авиатор»

В Нижнем Тагиле прошел турнир по настольному теннису

Спортсмены поучаствовали в турнире по настольному теннису в честь Дня защитника Отечества в Нижнем Тагиле.

Мероприятие состоялось в зале настольного тенниса «Авиатор» в период с 10 по 11 февраля 2024 года. Соревновались девочки и мальчики в возрасте от 13 лет, сообщили в спортшколе «Авиатор».

Фото: Спортшкола «Авиатор»

В финале сразились 17 девочек и 32 мальчика. В итоге первое место занял Назиров Муслихил из Красноуральска. На втором месте расположился Искакин Максим из спортшколы «Авиатор» в Нижнем Тагиле. Третье место взял Фаизов Дамир из Невьянска.

Среди девочек первое место заняла Воробьева Мария из"СШ4» в Нижнем Тагиле. Второе место завоевала Лутошкина Дарья. Она обучается в этой же спортшколе. На третьем месте расположилась Росс Виолетта из Кировграда.

Ранее сообщалось, что лучшие боксеры мирового уровня сразились в Екатеринбурге.

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