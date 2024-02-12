Стало известно, почему пассажиры «Ласточки» Качканар-Екатеринбург ехали стоя

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ЧП произошло 11 февраля на рейсе пригородного поезда № 7070 «Качканар — Екатеринбург».
Из-за внеплановой замены подвижного состава нумерация мест в проездных документах частично не совпала с нумерацией мест в составе. При этом количество проданных билетов не превысило количества свободных мест в поезде, всем пассажирам были предоставлены места для проезда сидя, — сообщили TagilCity.ru в СПК.
Также в компании извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
Напомним, что пассажиры пожаловались, что им не хватило мест, так как в электричке отсутствовали вагоны, указанные в билетах. Не было вагонов с седьмого до десятого. Поэтому людям не хватило мест и их отправляли в «резервный» вагон.