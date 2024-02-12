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В СПК прокомментировали стоячую езду пассажиров на «Ласточке» до Екатеринбурга

Стало известно, почему пассажиры «Ласточки» Качканар-Екатеринбург ехали стоя

12 февраля 2024, 07:00
Фото: 1MI

В СПК прокомментировали стоячую езду пассажиров на «Ласточке» до Екатеринбурга

В Свердловской пригородной компании дали комментарий после инцидента с ездой стоя людей на «Ласточке» из Нижнего Тагила в Екатеринбург.

ЧП произошло 11 февраля на рейсе пригородного поезда № 7070 «Качканар — Екатеринбург».

Из-за внеплановой замены подвижного состава нумерация мест в проездных документах частично не совпала с нумерацией мест в составе. При этом количество проданных билетов не превысило количества свободных мест в поезде, всем пассажирам были предоставлены места для проезда сидя, — сообщили TagilCity.ru в СПК.

Также в компании извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

Напомним, что пассажиры пожаловались, что им не хватило мест, так как в электричке отсутствовали вагоны, указанные в билетах. Не было вагонов с седьмого до десятого. Поэтому людям не хватило мест и их отправляли в «резервный» вагон.

Пассажирам пришлось ехать стоя в «Ласточке» Нижний-Тагил-Екатеринбург
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