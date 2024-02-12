Студент в Екатеринбурге покончил с собой. До этого он поругался с девушкой

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:46
Известно, что молодой человек приехал в Екатеринбург из Краснодарского края. По версии следствия, незадолго до смерти он поссорился со своей возлюбленной. Ей 34 года. Некоторое время назад они познакомились в общей компании, а потом стали жить вместе, пишет «КП-Екатеринбург».
Погибший родился на Урале, однако все детство он прожил в Краснодаре. После того, как юноша окончил школу, он приехал в Екатеринбург учиться на сварщика. По словам одного из друзей молодого человека, его сожительница постоянно с ним ругалась.
Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что женщину вряд ли будут привлекать к уголовной ответственности, поскольку жестокого обращения, угроз или унижения человеческого достоинства в этом случае не видно.
Напомним, 4 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле погиб 15-летний подросток. Предположительно, он покончил с собой.