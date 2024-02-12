Студент в Екатеринбурге покончил с собой. До этого он поругался с девушкой

Известно, что молодой человек приехал в Екатеринбург из Краснодарского края. По версии следствия, незадолго до смерти он поссорился со своей возлюбленной. Ей 34 года. Некоторое время назад они познакомились в общей компании, а потом стали жить вместе, пишет «КП-Екатеринбург».