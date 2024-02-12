Тагильчанки впервые выступили на Международном фестивале-конкурсе

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Вступление прошло на Международном фестивале-конкурсе Star Friends. Он прошел 11 февраля в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МАУ ДО ГДДЮТ.
В состав группы входили Ульяна Мусатова, Катя Килина, Даша Кузьминых, Вероника Спирина, Женя Азанкова и Ольга Карпычева. В результате девушки завоевали звание Лауреата I степени. Им пожелали новых побед.
Ранее сообщалось, что тагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированию. Такой результат они показали на чемпионате и первенстве Свердловской области.