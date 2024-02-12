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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 08:38

Юные танцовщицы из Нижнего Тагила впервые выступили на Международном конкурсе

Тагильчанки впервые выступили на Международном фестивале-конкурсе

12 февраля 2024, 08:36
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ

Юные танцовщицы из Нижнего Тагила впервые выступили на Международном конкурсе

Группа «Ledis-Академия» в составе юных танцовщиц из Нижнего Тагила впервые выступила на большой сцене.

Вступление прошло на Международном фестивале-конкурсе Star Friends. Он прошел 11 февраля в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МАУ ДО ГДДЮТ.

В состав группы входили Ульяна Мусатова, Катя Килина, Даша Кузьминых, Вероника Спирина, Женя Азанкова и Ольга Карпычева. В результате девушки завоевали звание Лауреата I степени. Им пожелали новых побед.

Фото: МАУ ДО ГДДЮТ

Ранее сообщалось, что тагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированию. Такой результат они показали на чемпионате и первенстве Свердловской области.

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