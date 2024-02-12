Труп жителя Екатеринбурга нашли во дворе дома

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Тело погибшего екатеринбуржца обнаружили прохожие. Предположительно, он мог погибнуть после падения с высоких этажей, однако точные причины и обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, на место ЧП приехали сотрудники полиции.
Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге очевидцы нашли тело погибшего горожанина на улице Розы Люксембург. К месту происшествия приезжала скорая помощь. Что случилось с погибшим перед смертью — неизвестно.