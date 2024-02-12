Труп жителя Екатеринбурга нашли во дворе дома

Тело погибшего екатеринбуржца обнаружили прохожие. Предположительно, он мог погибнуть после падения с высоких этажей, однако точные причины и обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».