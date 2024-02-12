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Прохожие обнаружили труп молодого человека в Екатеринбурге

Труп жителя Екатеринбурга нашли во дворе дома

12 февраля 2024, 04:09
Фото: 1MI

Прохожие обнаружили труп молодого человека в Екатеринбурге

В Екатеринбурге погиб молодой человек. Его нашли мертвым на улице 40-летия Комсомола под окнами многоэтажки.

Тело погибшего екатеринбуржца обнаружили прохожие. Предположительно, он мог погибнуть после падения с высоких этажей, однако точные причины и обстоятельства его смерти на данный момент неизвестны, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам очевидцев, на место ЧП приехали сотрудники полиции.

Напомним, в январе 2024 года в Екатеринбурге очевидцы нашли тело погибшего горожанина на улице Розы Люксембург. К месту происшествия приезжала скорая помощь. Что случилось с погибшим перед смертью — неизвестно.

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