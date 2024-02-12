Убийство бизнесмена из Троицка заказала за 6 млн рублей 22-летняя девушка

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В Челябинской области управления ФСБ и СК РФ провели успешную операцию по задержанию женщины, которая пыталась организовать покушение на жизнь троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
Установлено, что девушка в январе–феврале, находясь в Троицке и Южноуральске, активно занималась поисками подходящих на роль киллеров людей. Они нашлись, и она заключила с ними сделку на сумму 6 миллионов рублей. Целью преступников было физическое уничтожение 35-летнего Бориса Спиридонова.
Однако преступный замысел был сорван сотрудниками силовых ведомств. 22-летней заказчице уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. До суда она будет находиться за решеткой.
Напомним, что бизнесмен Борис Спиридонов сам является участников резонансного дела о даче взятки мэру Троицка. 10 февраля его жена заявила об исчезновении супруга по дороге в Челябинск, 11 февраля пришли новости о том, что он был убит.