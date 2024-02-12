Убийство бизнесмена из Троицка заказала за 6 млн рублей 22-летняя девушка

Установлено, что девушка в январе–феврале, находясь в Троицке и Южноуральске, активно занималась поисками подходящих на роль киллеров людей. Они нашлись, и она заключила с ними сделку на сумму 6 миллионов рублей. Целью преступников было физическое уничтожение 35-летнего Бориса Спиридонова.