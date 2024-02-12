Учитель в Новоуральске ударил девочку-инвалида во время урока

Во время учебного процесса педагог, размахнувшись, ударил девочку по плечу, из-за чего она отлетела в сторону. По словам очевидцев, мужчины-учителя в этой школе уже не первый год бьют детей, рассказали в соцсети в группе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск».