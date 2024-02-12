Учитель в Новоуральске ударил девочку-инвалида во время урока

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Во время учебного процесса педагог, размахнувшись, ударил девочку по плечу, из-за чего она отлетела в сторону. По словам очевидцев, мужчины-учителя в этой школе уже не первый год бьют детей, рассказали в соцсети в группе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск».
Когда родители учеников поднимали вопрос об избиениях учеников, им ответили, что они якобы сами «доводят» преподавателей. После инцидента в учебное учреждение пришли с проверкой сотрудники полиции.
Также проверку организовали сотрудники прокуратуры. По ее результатам будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Тюмени мужчины набросились с побоями на троих подростков возле подъезда жилого дома. После этого дебоширов задержали.