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Учитель коррекционной школы в Новоуральске ударил ученицу

Учитель в Новоуральске ударил девочку-инвалида во время урока

12 февраля 2024, 08:28

Учитель коррекционной школы в Новоуральске ударил ученицу

В Новоуральске учитель коррекционной школы №1 ударил во время урока ученицу, у которой имеется инвалидность. ЧП случилось 5 февраля 2024 года.

Во время учебного процесса педагог, размахнувшись, ударил девочку по плечу, из-за чего она отлетела в сторону. По словам очевидцев, мужчины-учителя в этой школе уже не первый год бьют детей, рассказали в соцсети в группе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск».

Видео: Группа «Вестник_N | Подслушано Новоуральск»

Когда родители учеников поднимали вопрос об избиениях учеников, им ответили, что они якобы сами «доводят» преподавателей. После инцидента в учебное учреждение пришли с проверкой сотрудники полиции.

Также проверку организовали сотрудники прокуратуры. По ее результатам будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Тюмени мужчины набросились с побоями на троих подростков возле подъезда жилого дома. После этого дебоширов задержали.

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