Угрожал убить жену, бил ее и дважды водил пьяным: суд не стал сажать жителя Тагила

В период с 21 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года тагильчанин Зиятдинов А. физически истязал свою законную супругу. В материалах уголовного дела указаны 4 конкретных случая, когда жена Зиятдинова подверглась избиению со стороны супруга. Последний случай, более того, повлек за собой угрозу убийством. При этом подсудимый угрожал женщине ножом. Во время очередного избиения Зиятдинов схватил кухонный нож и начал резать диван в их квартире, говоря при этом: «Сейчас его зарежу, потом твоя очередь». По факту за все эти инциденты суд приговорил его к условному сроком не более одного года. Не смотря на то, что «достижения» мужчины абьюзом не ограничивались.