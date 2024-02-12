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На Урале суд приговорил к условному сроку домашнего тирана и лишенца за пьянку

Угрожал убить жену, бил ее и дважды водил пьяным: суд не стал сажать жителя Тагила

12 февраля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney

На Урале суд приговорил к условному сроку домашнего тирана и лишенца за пьянку

Суд отпустил из-под стражи тагильчанина, который неоднократно бил жену, угрожал ей убийством, а также дважды садился пьяным за руль. В итоге ему назначили наказание в виде условного срока и принудительных работ.

В период с 21 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года тагильчанин Зиятдинов А. физически истязал свою законную супругу. В материалах уголовного дела указаны 4 конкретных случая, когда жена Зиятдинова подверглась избиению со стороны супруга. Последний случай, более того, повлек за собой угрозу убийством. При этом подсудимый угрожал женщине ножом. Во время очередного избиения Зиятдинов схватил кухонный нож и начал резать диван в их квартире, говоря при этом: «Сейчас его зарежу, потом твоя очередь». По факту за все эти инциденты суд приговорил его к условному сроком не более одного года. Не смотря на то, что «достижения» мужчины абьюзом не ограничивались.

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В июне 2022 года тагильчанин сел пьяным за руль своего Мерседеса и был остановлен инспекторами ГАИ. Его лишили прав и приговорили к году условно. Далее, в сентябре того же года Зиятдинов был вновь в остановлен сотрудниками ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Более того, проводимые экспертизы показали, что подсудимый злоупотреблял в период совершенных им преступлений психотропными веществами.

На суде Зиятдинов признал свою вину и раскаялся. Суд учел, что у него на воспитании двое несовершеннолетних детей, а также то, что он помогает своей матери. Кроме того, по мнению суда у него устойчивые социальные связи. Также подсудимый помогал следствию. По этим причинам суд счел возможным заменить реальные сроки на условные, а также на принудительные работы и освободил Зиятдинова из-под стражи прямо в зале суда.

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Как показывает практика, решения оставить на свободе и приговаривать лишь к обязательным работам в случае пьяной езды даже с последствиями суды в Нижнем Тагиле принимают не в первый раз. Достаточно вспомнить историю Светланы Бельковой из Нижнего Тагила. Девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль, за рулем которого сидел Антон Кудрявцев. В момент наезда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, отказавшись от освидетельствования, он утверждает, что у него был приступ эпилепсии.

Дзержинский районный суд признал тагильчанина виновным и назначил наказание в виде 420 часов обязательных работ. К слову, В 2021 году, согласно материалам на сайте суда, он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. А за три месяца до того, как сбил Светлану, экипаж ДПС снова ловил его пьяным за рулем.

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