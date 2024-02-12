В Екатеринбурге «тимуровцы», провожавшие домой пенсионерку, украли у нее кошелек

По словам Дарьи, о том, что кошелек украли именно дети, они поняли из-за смс-сообщений о тратах, которые начали приходить на телефон. Мальчишки отправились в «Бургер Кинг» и батутный парк. После этого карту заблокировали, однако похитители еще раз попытались расплатиться во «Вкусно и точке».