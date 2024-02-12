В Екатеринбурге «тимуровцы», провожавшие домой пенсионерку, украли у нее кошелек

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В екатеринбургском районе Химмаш два подростка вызвались довести пенсионерку, которая плохо себя почувствовала в магазине, до дома. Однако, проводив бабушку до порога, они украли у нее кошелек. Об этом происшествии пишет издание E1.ru.
Все случилось 10 февраля в магазине «Магнит» на улице Инженерной, рассказала дочь пенсионерки Дарья. Пенсионерка захотела отблагодарить ребят деньгами, однако кошелек не нашла. Она решила, что забыла его в магазине. Однако после изучения записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что женщина забрала его с собой.
По словам Дарьи, о том, что кошелек украли именно дети, они поняли из-за смс-сообщений о тратах, которые начали приходить на телефон. Мальчишки отправились в «Бургер Кинг» и батутный парк. После этого карту заблокировали, однако похитители еще раз попытались расплатиться во «Вкусно и точке».
Пока потерпевшая семья в полицию не обращалась. Дочь пожилой женщины надеется, что родители подростков сами выйдут на связь и компенсируют ущерб.
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