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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Екатеринбурге дети вызвались проводить бабушку домой и украли кошелек

В Екатеринбурге «тимуровцы», провожавшие домой пенсионерку, украли у нее кошелек

12 февраля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге дети вызвались проводить бабушку домой и украли кошелек

В Екатеринбурге похитившие деньги у пожилой женщины мальчишки накупили фастфуда и повеселились в батутном парке.

В екатеринбургском районе Химмаш два подростка вызвались довести пенсионерку, которая плохо себя почувствовала в магазине, до дома. Однако, проводив бабушку до порога, они украли у нее кошелек. Об этом происшествии пишет издание E1.ru.

Все случилось 10 февраля в магазине «Магнит» на улице Инженерной, рассказала дочь пенсионерки Дарья. Пенсионерка захотела отблагодарить ребят деньгами, однако кошелек не нашла. Она решила, что забыла его в магазине. Однако после изучения записей с камер видеонаблюдения стало понятно, что женщина забрала его с собой.

По словам Дарьи, о том, что кошелек украли именно дети, они поняли из-за смс-сообщений о тратах, которые начали приходить на телефон. Мальчишки отправились в «Бургер Кинг» и батутный парк. После этого карту заблокировали, однако похитители еще раз попытались расплатиться во «Вкусно и точке».

Пока потерпевшая семья в полицию не обращалась. Дочь пожилой женщины надеется, что родители подростков сами выйдут на связь и компенсируют ущерб.

В Екатеринбурге женщина украла у ребенка дорогой iPhone12 в примерочной.

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#Дети#Подростки#Кража#Магазин#Пенсионерка#Родственники#Кошелек#Батут#Екатеринбург#Фастфуд#Дарья Бобровицкая
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