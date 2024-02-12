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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Житель Горноуральского ГО погиб на СВО

В Горноуральском ГО похоронят погибшего на СВО военного

12 февраля 2024, 12:29
Фото: Администрация Горноуральского ГО

Житель Горноуральского ГО погиб на СВО

На спецоперации погиб житель Горноуральского ГО Альфред Юнусов.

Отмечается, что о дате и времени проведения церемонии прощания будет сообщено позднее. Об этом рассказали в администрации Горноуральского городского округа.

Ранее в Каменске-Уральском простились с 47-летним Дмитрием Хариным, который погиб на СВО. Он скончался на территории ДНР во время боя за Красногоровку осенью прошлого года.

На СВО он находился с сентября 2022 года. Попрощались с бойцом жители города на Аллее Славы.

Гидрометаллург из Каменска-Уральского погиб на СВО
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