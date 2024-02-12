В Горноуральском ГО похоронят погибшего на СВО военного

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Отмечается, что о дате и времени проведения церемонии прощания будет сообщено позднее. Об этом рассказали в администрации Горноуральского городского округа.
Ранее в Каменске-Уральском простились с 47-летним Дмитрием Хариным, который погиб на СВО. Он скончался на территории ДНР во время боя за Красногоровку осенью прошлого года.
На СВО он находился с сентября 2022 года. Попрощались с бойцом жители города на Аллее Славы.