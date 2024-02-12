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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:24

В СК возбудили уголовное дело об избиении ученицы преподавателем в Новоуральске

В Новоуральске СК возбудил уголовное дело после избиения учителем девочки-инвалида

12 февраля 2024, 14:22
Фото: 1MI

В СК возбудили уголовное дело об избиении ученицы преподавателем в Новоуральске

Следствие намерено установить, допускалось ли подробное обращение с учениками в школе Новоуральска до этого инцидента.

Случай с избиением ученицы в Новоуральске будет расследовать Следственный комитет в рамках уголовного дела, сообщил глава пресс-службы СУ СК Свердловской области Александр Шульга.

Следователи уже получили информацию о том, что подобные случаи избиения могли иметь место в данном учреждении и до этого дня. Эти сведения будут проверены.

Напомним, что на видео преподаватель-мужчина с размаху несколько раз бьет девочку-подростка, после чего она падает со стула. В соцсетях подписчики, знакомые с ситуацией, рассказали, что вопрос о применении физического насилия в образовательном учреждении уже поднимали родители детей. Однако педагоги утверждали, что подростки специально их доводят.

Проверку по данному факту также проводит прокуратура.

Ранее учительница из Лесного стала объектом для травли после ее участия в стриме на американской платформе.

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