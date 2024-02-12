В Новоуральске СК возбудил уголовное дело после избиения учителем девочки-инвалида

Напомним, что на видео преподаватель-мужчина с размаху несколько раз бьет девочку-подростка, после чего она падает со стула. В соцсетях подписчики, знакомые с ситуацией, рассказали, что вопрос о применении физического насилия в образовательном учреждении уже поднимали родители детей. Однако педагоги утверждали, что подростки специально их доводят.