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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Свердловчанам перестали продавать алкоголь в «Красном и белом»

В сети «Красное и белое» Свердловской области не продают алкоголь

12 февраля 2024, 16:18
Фото: 1MI

Свердловчанам перестали продавать алкоголь в «Красном и белом»

Сеть популярных магазинов «у дома» Свердловской области приостановила торговлю спиртным из-за окончания срока действия лицензии.

Покупатели магазинов сети «Красное и белое» пока не смогут приобрести спиртные напитки. Сеть занимается переоформлением лицензии, информирует Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Завесить полки со спиртным временно пришлось 12 магазинам сети в Екатеринбурге и 16 магазинам по области. Сколько времени займет переоформление документов, не уточняется.

Ранее с такой же проблемой столкнулся другой популярный дискаунтер — «Светофор».

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#Общество#Свердловская область#Алкоголь#Магазин#Торговля#Лицензия#Торговля спиртным#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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