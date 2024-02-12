В сети «Красное и белое» Свердловской области не продают алкоголь

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Покупатели магазинов сети «Красное и белое» пока не смогут приобрести спиртные напитки. Сеть занимается переоформлением лицензии, информирует Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Завесить полки со спиртным временно пришлось 12 магазинам сети в Екатеринбурге и 16 магазинам по области. Сколько времени займет переоформление документов, не уточняется.
Ранее с такой же проблемой столкнулся другой популярный дискаунтер — «Светофор».