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В Свердловской области похоронили многодетную мать

В Свердловской области похоронили беременную мать, которая погибла в ДТП

12 февраля 2024, 11:14
Фото: Соцсети

В Свердловской области похоронили многодетную мать

В Свердловской области 10 февраля простились с беременной многодетной мамой, которая погибла в ДТП с грузовиком.

Женщине было 28 лет. Ее звали Екатерина Сабурова. У нее осталось трое сыновей, и она была беременна четвертым ребенком.

В злополучный день она ехала в Екатеринбург на автомобиле «ВАЗ-2112» и столкнулась с фурой. Екатерина скончалась на месте, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам супруга погибшей, они уже активно готовились к появлению на свет ребенка и купили ему все необходимые вещи. Похоронили Екатерину 10 февраля.

В своих соцсетях Александр Сабуров оставил для Екатерины письмо: «Не стало моей любимой жены и так и не успевшего появится на свет сына. Я буду помнить вас всегда».

Пара была вместе более 10 лет. Они работали в филиале «Газпром-трансгаза».

Напомним, что в ГИБДД сообщали о том, что в тот день женщина ехала с небезопасной скоростью. Проводится проверка. Ранее разыскивались свидетели этого ДТП.

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