В Свердловской области похоронили беременную мать, которая погибла в ДТП

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Женщине было 28 лет. Ее звали Екатерина Сабурова. У нее осталось трое сыновей, и она была беременна четвертым ребенком.
В злополучный день она ехала в Екатеринбург на автомобиле «ВАЗ-2112» и столкнулась с фурой. Екатерина скончалась на месте, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам супруга погибшей, они уже активно готовились к появлению на свет ребенка и купили ему все необходимые вещи. Похоронили Екатерину 10 февраля.
В своих соцсетях Александр Сабуров оставил для Екатерины письмо: «Не стало моей любимой жены и так и не успевшего появится на свет сына. Я буду помнить вас всегда».
Пара была вместе более 10 лет. Они работали в филиале «Газпром-трансгаза».
Напомним, что в ГИБДД сообщали о том, что в тот день женщина ехала с небезопасной скоростью. Проводится проверка. Ранее разыскивались свидетели этого ДТП.