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Боец из Верхней Салды погиб при исполнении воинского долга на Украине

В Верхней Салде простятся с погибшим на СВО Андреем Трапезниковым

12 февраля 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney

Боец из Верхней Салды погиб при исполнении воинского долга на Украине

Прощание с героем пройдет на городском кладбище Верхней Салды 13 февраля.

Житель Верхней Салды погиб на полях специальной военной операции. Об этом сообщила администрация города.

Прощание с Андреем Трапезниковым начнется в 15 часов во вторник, 13 февраля. Военнослужащего похоронят на городском кладбище.

Фото: администрация Верхней Салды

Администрация Верхней Салды приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям бойца.

В Горноуральском простятся с военнослужащим Альфредом Юнусовым, погибшем в ходе спецоперации.

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