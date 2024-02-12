В Верхней Салде простятся с погибшим на СВО Андреем Трапезниковым

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Житель Верхней Салды погиб на полях специальной военной операции. Об этом сообщила администрация города.
Прощание с Андреем Трапезниковым начнется в 15 часов во вторник, 13 февраля. Военнослужащего похоронят на городском кладбище.
Администрация Верхней Салды приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям бойца.
В Горноуральском простятся с военнослужащим Альфредом Юнусовым, погибшем в ходе спецоперации.