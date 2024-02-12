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Updated Сегодня, 04:11

Неизвестные повредили шины на колесах автомобилей в Нижнем Тагиле

Вандалы порезали шины на автомобилях в Нижнем Тагиле

12 февраля 2024, 03:41
Фото: Midjourney

Неизвестные повредили шины на колесах автомобилей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле неизвестные за два часа порезали шины на четырех автомобилях. Инцидент случился на улице Мира 11 февраля 2024 года.

Шины пострадали в дневное время после полудня. О том, что на улице орудуют вандалы, предупредила одна из местных жительниц, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Причина, по которой хулиганы решили повредить колеса — неизвестна.

Все потерпевшие обратились с заявлением в полицию. В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Черепанова жалуются на соседа, который работает шофером у депутата. По их словам, он портит колеса у автомобилей, которые припаркованы около подъезда. Люди собираются обратиться с заявлением в полицию.

Женщине из Екатеринбурга порезали четыре шины на автомобиле
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