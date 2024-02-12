Вандалы порезали шины на автомобилях в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Шины пострадали в дневное время после полудня. О том, что на улице орудуют вандалы, предупредила одна из местных жительниц, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Причина, по которой хулиганы решили повредить колеса — неизвестна.
Все потерпевшие обратились с заявлением в полицию. В отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Черепанова жалуются на соседа, который работает шофером у депутата. По их словам, он портит колеса у автомобилей, которые припаркованы около подъезда. Люди собираются обратиться с заявлением в полицию.