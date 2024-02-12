Врач запретил: в Нижнем Тагиле водительских прав по медпоказаниям лишили 7 человек

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск Дзержинской районной прокуратуры о прекращении действия водительских прав у нескольких граждан, чье состояние здоровья не позволяет управлять транспортным средством. В поле зрения прокурора попали семь человек, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Врачи обнаружили у них заболевания, из-за которых находиться за рулем просто опасно. При этом срок действия прав у этих водителей не истек.
Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В Камышлове нетрезвая девушка села за руль, не имея прав и попалась.