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В Нижнем Тагиле по медицинским показаниям лишили прав семерых человек

Врач запретил: в Нижнем Тагиле водительских прав по медпоказаниям лишили 7 человек

12 февраля 2024, 11:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле по медицинским показаниям лишили прав семерых человек

Представление о лишении водительских прав вынес прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск Дзержинской районной прокуратуры о прекращении действия водительских прав у нескольких граждан, чье состояние здоровья не позволяет управлять транспортным средством. В поле зрения прокурора попали семь человек, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Врачи обнаружили у них заболевания, из-за которых находиться за рулем просто опасно. При этом срок действия прав у этих водителей не истек.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Камышлове нетрезвая девушка села за руль, не имея прав и попалась.

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#Нижний Тагил#Прокуратура#Суд#Постановление#Водители#Лишение прав#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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