Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
С 2007 года в России для повышения рождаемости ввели материнский капитал. Сначала его платили за второго ребенка, но сейчас сертификат выдают уже за первенца. С учетом последней индексации максимальная выплата составляет 833 800,37 рубля.
В Свердловской области есть свой материнский капитал, но его могут получить только многодетные родители. Прибавка к семейному бюджету составит 167 918 рублей, а если женщина родила тройню, то 251 876 рублей.
За двойняшек и третьего ребенка маме полагается еще одна выплата — по 5000 рублей за каждого нового члена семьи из бюджета региона. В Нижнем Тагиле после рождения второго ребенка дают 5000 рублей, третьего — 6000 рублей, четвертого — 7000 рублей и т. д. Но при условии, что доход родителей ниже прожиточного минимума, то есть 15 298 рублей в месяц.
Еще одна гарантированная выплата из федерального бюджета — единовременное пособие при рождении ребенка. Плюс 28 294,95 рубля в копилку семьи.
Многодетным женщинам вручают знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть». Он имеет три степени в зависимости от количества детей в семье. За воспитание пяти, шести или семи детей из бюджета региона дают 47 391 рубль, восьми или девяти детей — 94 780 рублей, десяти и более детей — 189 562 рубля.
До родов женщины, которые встали на учет по беременности на сроке до 12 недель, могут получать пособие в размере от 50% до 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2024 году выплата составляет от 8337,5 до 16 675 рублей в месяц.
После родов пособие считают от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Выплата варьируется от 7 640,50 до 15 281 рублей в месяц, а получать ее можно до 17-летия ребенка. В обоих случаях размер пособия зависит от среднего дохода на каждого члена семьи — он не должен превышать прожиточного минимума на человека.
Семьям с низкими доходами положено еще одно пособие — по уходу за ребенком до полутора лет. Минимум 10 611,33 рубля в месяц, максимум — 40% среднего заработка за два предыдущих года, но не больше 56 491,59 рубля.
Минимальный размер пособия по беременности и родам за стандартные 140 дней декретного отпуска составляет 88 565,40 рубля, максимальный — 565 562,20 рубля.
Беременная жена призывника разово может получить из федерального бюджета 44 807,99 рубля. После родов выплата уменьшится, но станет ежемесячной — 19 203,42 рубля. Ее начисляют, пока ребенку не исполнится три года.
Ребенку, которого врач направил на лечение в Екатеринбург, и сопровождающего его взрослого, из регионального бюджета компенсируют расходы на проезд.
Многодетным семьям платят ежемесячное пособие на проезд в общественном транспорте в размере 575 рублей на каждого школьника. На междугородних маршрутах в Свердловской области проезд для учеников полностью бесплатный.
Многодетные родители могут отправить ребенка в детский сад без очереди. А если у семьи низкие доходы, не выше полутора прожиточных минимума, то она может рассчитывать и на компенсацию части расходов. От 20% до 70% средней родительской платы в зависимости от количества детей. За детей-инвалидов и детей участников специальной военной операции денег вообще не берут.
Семьям, где доход и вовсе ниже прожиточного минимума, раз в два года власти готовы вернуть до 4000 рублей за покупку школьной формы.
Многодетным семьям по удостоверению открыт бесплатный вход в музеи как минимум раз в месяц. Кроме того, многодетным, семьям с низким доходом и семьям участников спецоперации от администрации Нижнего Тагила полагаются бесплатные путевки в муниципальные детские лагеря и санатории. Правда, в пределах утвержденной квоты. Тем, кому бесплатной путевки не хватило, продадут ее за 10-20% от стоимости.
В остальные лагеря на территории Свердловской области также можно приобрести путевку со скидкой 25-90%. Чем беднее семья, тем путевка обойдется дешевле.
Всех детей до 3 лет и детей из многодетных семей до 6 лет власти обеспечивают бесплатными лекарствами из утвержденного списка. Их выдают по рецепту врача.
Все младшеклассники завтракают или обедают в школе бесплатно. С 5 класса горячее питание положено только льготникам. К ним относятся дети участников СВО, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, школьники из многодетных семей. Детей-инвалидов в школе кормят даже два раза в день.
Многодетным семьям компенсируют 30% расходов на оплату коммунальных услуг: холодной и горячей воды, канализации, электроэнергии, газа и вывоза мусора. Одно из условий, на которых предоставляется льгота, — все квитанции должны быть оплачены полностью и в срок.
От дохода семьи зависит размер разовой компенсации за газификацию дома. Многодетные и бедные родители могут сэкономить на подключении к сетям от 100 000 до 250 000 рублей.
Кстати, земельный участок для строительства дома многодетным семьям выдают бесплатно. Но вместо него можно взять и социальную выплату 200 000 рублей.
Семьи, воспитывающие минимум трех несовершеннолетних детей, освободили от транспортного налога. Льгота распространяется на один легковой автомобиль мощностью до 200 л. с. (свыше 73,55 кВт до 147,1 кВт) или грузовой автомобиль мощностью до 150 л. с. (до 110,33 кВт), мотоцикл или мотороллер мощностью до 36 л. с. (до 26,47 кВт).
Многодетные жители Нижнего Тагила могут не платить земельный налог за свои участки в черте города. А на федеральном уровне уральцам обнулили земельный налог со стоимости шести соток и за его пределами. Также для них действует льгота по налогу на имущество: дополнительный вычет на квартиру составляет по 5 кв. м на каждого ребенка, на дом — по 7 кв. м.
Наконец, все семьи с детьми могут получать стандартный налоговый вычет. Он составляет 1400 рублей в месяц на первого и второго ребенка и 3000 рублей, начиная с третьего.