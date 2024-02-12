Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году

Многодетные жители Нижнего Тагила могут не платить земельный налог за свои участки в черте города. А на федеральном уровне уральцам обнулили земельный налог со стоимости шести соток и за его пределами. Также для них действует льгота по налогу на имущество: дополнительный вычет на квартиру составляет по 5 кв. м на каждого ребенка, на дом — по 7 кв. м.