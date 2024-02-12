Жалуются ежедневно: 8 февраля в воздухе Нижнего Тагила было превышение сероводорода

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По информации, полученной во время замеров на стационарных постах «Уральского УГМС», на посте наблюдения №3 был превышен сероводород. При этом за 8 февраля его уловили как минимум трижды. Сначала во время замеров с 9:00 до 12:00 часов превышение составило от 1,1 до 1,3 ПДК. Затем в 10:00 часов — 1,3 ПДК, и далее в промежуток с 11:00 до 11:20 — также 1,3 ПДК.
Это значит, что загрязнение сероводородом в Нижнем Тагиле составляло от 0,0088 до 0,0104 мг/м3. При норме в 0,008 мг/м3.
Помимо этого, в этот день газоанализатор TagilCity.ru «Геолан-1П» уловил наличие в воздухе диоксида азота. Превышение составило — 0,2 мг/м3, это предельно допустимая концентрация данного вещества. А 12 февраля диоксид азота, регулярно улавливаемый нашим прибором, превысил допустимые нормативы в 1,5 раза.
При этом читатели редакции ежедневно жалуются на запах промышленных производств, в частности коксохимического, в разных районах Нижнего Тагила.