Жалуются ежедневно: 8 февраля в воздухе Нижнего Тагила было превышение сероводорода

По информации, полученной во время замеров на стационарных постах «Уральского УГМС», на посте наблюдения №3 был превышен сероводород. При этом за 8 февраля его уловили как минимум трижды. Сначала во время замеров с 9:00 до 12:00 часов превышение составило от 1,1 до 1,3 ПДК. Затем в 10:00 часов — 1,3 ПДК, и далее в промежуток с 11:00 до 11:20 — также 1,3 ПДК.