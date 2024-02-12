Житель Екатеринбурга стал жертвой аферистов. За это он отсудил у банка 2 млн

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:48
Екатеринбуржец открыл счет в Райффайзенбанке, с которого периодически переводил суммы себе и своим близким, а также откладывал накопления. Летом 2023 года мужчина зашел в банковское приложение с компьютера, чтобы сделать очередной перевод. В какой-то момент его неожиданно «выбросило» из личного кабинета, пишет Е1.
Мужчина сделал попытку зайти на сайт с ноутбука, однако ничего не вышло. Тогда он обратился в техподдержку и объяснил ситуацию, после чего у него получилось снова зайти в личный кабинет, где оформил платежное поручение на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей, а когда он решил его отправить, кабинет снова закрылся.
После этого горожанин снова обратился в техподдержку, где ему сообщили, что он перевел деньги на счета разных людей: 900 тысяч и 500 тысяч. Также от банка мужчине приходили SMS-сообщения. Несколько раз он вводил код, полагая, что это нужно для подписи платежки или для подтверждения входа в кабинет.
Однако несколько сообщений, как оказалось, были поддельными. По одному из них якобы было добавлено новое доверенное устройство, а также был изменен способ оповещений с SMS-сообщений на пуш-уведомления. После этого екатеринбуржцу перестали приходить сообщения о переводе денег. По словам юриста Андрея Смирнова, злоумышленники перехватили управление счетом, и деньги с него «ушли».
Мужчина обратился в полицию. Однако правоохранители и суд не сумели найти владельцев счетов, на которые были отправлены его средства. В связи с этим облсуд признал екатеринбуржца потерпевшим и вынес постановление о том, что банк должен вернуть ему деньги.
Напомним, в Екатеринбурге местный житель отдал мошенникам восемь миллионов рублей.