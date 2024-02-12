Житель Екатеринбурга стал жертвой аферистов. За это он отсудил у банка 2 млн

После этого горожанин снова обратился в техподдержку, где ему сообщили, что он перевел деньги на счета разных людей: 900 тысяч и 500 тысяч. Также от банка мужчине приходили SMS-сообщения. Несколько раз он вводил код, полагая, что это нужно для подписи платежки или для подтверждения входа в кабинет.