Живым оказался «умерший» бизнесмен из Троицка

Бизнесмен Борис Спиридонов пропал 10 февраля. Мужчина поехал в Челябинск, но исчез по дороге. Ранее сообщалось, что он, предположительно, был одним из участников инцидента с передачей взятки местному главе города. Его жена забила тревогу и сообщила, что предпринимателю неоднократно угрожали.