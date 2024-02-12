Живым оказался «умерший» бизнесмен из Троицка

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Бизнесмен Борис Спиридонов пропал 10 февраля. Мужчина поехал в Челябинск, но исчез по дороге. Ранее сообщалось, что он, предположительно, был одним из участников инцидента с передачей взятки местному главе города. Его жена забила тревогу и сообщила, что предпринимателю неоднократно угрожали.
В результате 11 февраля в СМИ появилась информация о его смерти, якобы было найдено тело. Однако 12 февраля стало известно, что бизнесмен жив.
Источник в силовых структурах сообщил, что на Спиридонова готовилось нападение. Но представители ФСБ нашли и задержали предполагаемого преступника, пишет «Наш регион Троицк».
Огромная благодарность сотрудникам УФСБ России по Челябинской области и СК РФ, которые предотвратили это страшное преступление. На сегодняшний день задержан киллер и организатор преступления. ФСБ продолжает работу на установление соучастников, — сообщила жена бизнесмена.