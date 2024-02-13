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Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Душанбе устроил дебош в самолет

Авиарейс Санкт-Петербург — Душанбе приземлился в Самаре из-за дебошира на борту

13 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Душанбе устроил дебош в самолет

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Санкт-Петербурга в Душанбе, вынужден был приземлиться в Самаре, чтобы высадить шумного пассажира.

О том, что самолет сделал незапланированную посадку, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

Сигнала о срочной посадке самолет не объявил и запросил полицию уже после того, как экипаж прибыл в аэропорт. Что именно совершил пассажир во время полета — не сообщается.

Напомним, 30 января 2024 года пассажир поезда Абакан — Москва закрыл проводницу вагона в тамбуре, кричал, жаловался на то, что его преследуют демоны, а потом попытался зарезать себя ножом.

После этого ему вызвали скорую помощь. Медики увезли мужчину в медучреждение. В полиции организовали проверку.

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