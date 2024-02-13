Авиарейс Санкт-Петербург — Душанбе приземлился в Самаре из-за дебошира на борту

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
О том, что самолет сделал незапланированную посадку, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.
Сигнала о срочной посадке самолет не объявил и запросил полицию уже после того, как экипаж прибыл в аэропорт. Что именно совершил пассажир во время полета — не сообщается.
Напомним, 30 января 2024 года пассажир поезда Абакан — Москва закрыл проводницу вагона в тамбуре, кричал, жаловался на то, что его преследуют демоны, а потом попытался зарезать себя ножом.
После этого ему вызвали скорую помощь. Медики увезли мужчину в медучреждение. В полиции организовали проверку.