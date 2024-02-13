Автомобилистов предупредили о снегопаде и ветре на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:37
Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность на дороге, ехать на безопасной скорости, а также не совершать маневрирования и резкие торможения, которые могут спровоцировать дорожные аварии, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Напомним, 7 февраля на автодороге Невьянск — Шурала произошла смертельная авария. В ДТП погибла женщина, ехавшая по этой трассе. Родственники свердловчанки ищут людей, которые могли стать свидетелями аварии.
По их мнению, причиной ЧП стала неочищенная дорога. Другие свердловчане в соцсетях подтвердили, что дорога была в плохом состоянии, а после ДТП ее очистили.