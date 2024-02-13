Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки учителем в Новоуральске

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
О том, как проходит следствие по данному делу, доложит исполняющий обязанности главы областного СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, происшествие случилось в коррекционной школе 5 февраля 2024 года. Учитель несколько раз ударил девочку с ОВЗ, из-за чего она упала со стула.
Известно, что родители учеников ранее уже пытались поднимать вопрос о том, что учителя могут бить детей. Однако преподаватели заявляли, что ученики их «доводят».
После того, как стало известно о данном инциденте, в Следкоме возбудили уголовное дело. Сотрудники выяснят, было ли раньше рукоприкладство со стороны учителей. Преподаватель, ударивший девочку, был уволен из школы.