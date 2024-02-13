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Бастрыкин поручил доложить о деле учителя из Новоуральска

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочки учителем в Новоуральске

13 февраля 2024, 03:44
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил доложить о деле учителя из Новоуральска

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о том, как проходит следствие по делу учителя, который бил девочку-инвалида во время урока.

О том, как проходит следствие по данному делу, доложит исполняющий обязанности главы областного СК Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, происшествие случилось в коррекционной школе 5 февраля 2024 года. Учитель несколько раз ударил девочку с ОВЗ, из-за чего она упала со стула.

Известно, что родители учеников ранее уже пытались поднимать вопрос о том, что учителя могут бить детей. Однако преподаватели заявляли, что ученики их «доводят».

После того, как стало известно о данном инциденте, в Следкоме возбудили уголовное дело. Сотрудники выяснят, было ли раньше рукоприкладство со стороны учителей. Преподаватель, ударивший девочку, был уволен из школы.

После удара девочки по плечу уволен педагог школы №1 Новоуральска
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#Происшествия#Проверка#Дети#Уголовное дело#Школа#Учитель#ЧП#Ведомство#18+#Врио#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#Инцидент#СК#Ученица
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