Бетонная опора в Екатеринбурге сорвалась и рухнула на проезжую часть

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Веревки, державшие опору, в какой-то момент оборвались, после чего сооружение обрушилось на проезжую часть, пишет Е1.
Из подъемного крана в момент падения выбежал водитель. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Известно, что компания-подрядчик на этом участке делала вынос энергообъекта. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося, поскольку энергокомпании не сообщили о произошедшем инциденте.
После того, как будет проведено расследование, будут приняты соответствующие санкции, рассказали в компани «Россети Урал».
Напомним, в Верхней Пышме на голову посетительнице магазина рухнула плитка с потолка, а затем на женщину полилась вода. Женщине вызвали скорую помощь. После осмотра медиками горожанка отправилась домой.