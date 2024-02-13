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Бетонная опора свалилась на дорогу в Екатеринбурге

Бетонная опора в Екатеринбурге сорвалась и рухнула на проезжую часть

13 февраля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Бетонная опора свалилась на дорогу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бетонная опора, которую держал подъемный кран, рухнула на проезжую часть. Инцидент произошел в районе ВИЗа 12 февраля 2024 года.

Веревки, державшие опору, в какой-то момент оборвались, после чего сооружение обрушилось на проезжую часть, пишет Е1.

Из подъемного крана в момент падения выбежал водитель. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Видео: Е1

Известно, что компания-подрядчик на этом участке делала вынос энергообъекта. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося, поскольку энергокомпании не сообщили о произошедшем инциденте.

После того, как будет проведено расследование, будут приняты соответствующие санкции, рассказали в компани «Россети Урал».

Напомним, в Верхней Пышме на голову посетительнице магазина рухнула плитка с потолка, а затем на женщину полилась вода. Женщине вызвали скорую помощь. После осмотра медиками горожанка отправилась домой.

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