Что интересного можно увидеть на выходных на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о выставке, чтобы затем отправиться дальше. Неподалеку расположена вышитая «Карта России», привезенная в столицу из Чувашии.
Издание newia.ru пишет, что информация о регионах РФ представлена на отдельных стендах павильона № 75. Здесь же можно увидеть вулкан изнутри и обучиться изготовлению восковых свечей и кукол на мастер-классах.
В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям расскажут об успешных российских проектах.
Павильон Минпромторга поражает посетителей своими чудесами, перенося их на борт корабля и подводной лодки.
В «Универмаге» можно приобрести знаменитые сувениры российских областей.
Павильон «Атом» непременно нужно посетить с детьми, которым расскажут о применении атомной энергии. А в лаборатории «Атомариум» можно будет заглянуть внутрь Солнца!
Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы в сопровождении записи звуков города и имитации движения облаков и солнца.
Очаровательные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.