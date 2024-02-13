Что интересного можно увидеть на выходных на выставке «Россия»

Экспозицию выставки «Россия» невозможно полностью обойти за один день. Все красочные стенды, увлекательные квесты и познавательные шоу достойны внимания. Но есть и те, которые особенно рекомендуются для ознакомления.

В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о выставке, чтобы затем отправиться дальше. Неподалеку расположена вышитая «Карта России», привезенная в столицу из Чувашии. Издание newia.ru пишет, что информация о регионах РФ представлена на отдельных стендах павильона № 75. Здесь же можно увидеть вулкан изнутри и обучиться изготовлению восковых свечей и кукол на мастер-классах. В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям расскажут об успешных российских проектах. Павильон Минпромторга поражает посетителей своими чудесами, перенося их на борт корабля и подводной лодки. В «Универмаге» можно приобрести знаменитые сувениры российских областей. Павильон «Атом» непременно нужно посетить с детьми, которым расскажут о применении атомной энергии. А в лаборатории «Атомариум» можно будет заглянуть внутрь Солнца! Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы в сопровождении записи звуков города и имитации движения облаков и солнца. Очаровательные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.