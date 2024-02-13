tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:37

Published Сегодня, 19:37

Modified Сегодня, 19:37

Updated Сегодня, 19:37

Что интересного можно увидеть на выходных на выставке «Россия»

Что интересного можно увидеть на выходных на выставке «Россия»

13 февраля 2024, 19:37
Фото: russia.riamediabank.ru
Экспозицию выставки «Россия» невозможно полностью обойти за один день. Все красочные стенды, увлекательные квесты и познавательные шоу достойны внимания. Но есть и те, которые особенно рекомендуются для ознакомления.

В павильоне «Гостевой центр» посетители узнают подробности о выставке, чтобы затем отправиться дальше. Неподалеку расположена вышитая «Карта России», привезенная в столицу из Чувашии.

Издание newia.ru пишет, что информация о регионах РФ представлена на отдельных стендах павильона № 75. Здесь же можно увидеть вулкан изнутри и обучиться изготовлению восковых свечей и кукол на мастер-классах.

В «Галерее достижений» в формате увлекательного цифрового шоу гостям расскажут об успешных российских проектах.

Павильон Минпромторга поражает посетителей своими чудесами, перенося их на борт корабля и подводной лодки.

В «Универмаге» можно приобрести знаменитые сувениры российских областей.

Павильон «Атом» непременно нужно посетить с детьми, которым расскажут о применении атомной энергии. А в лаборатории «Атомариум» можно будет заглянуть внутрь Солнца!

Гости павильона «Макет Москвы» насладятся видами столицы в сопровождении записи звуков города и имитации движения облаков и солнца.

Очаровательные жители мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.

#Общество#Выставка#Отдых#Все материалы авторов
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Сегодня, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Сегодня, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Сегодня, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Вчера, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Сегодня, 04:00