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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

СК заинтересовался инспекторами ГИБДД в деле с избиением подростка в Сухом Логе

Дело свердловских инспекторов за избиение подростка передано в СК

13 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI

СК заинтересовался инспекторами ГИБДД в деле с избиением подростка в Сухом Логе

До Следственного комитета дошло дело инспекторов ДПС Сухого Лога, которые, предположительно, избили подростка.

Сначала ГИБДД проверили сотрудники МВД, а затем делом заинтересовались и следователи СК. Теперь этим делом занимаются они, пишет Ура.ру. Уголовное дело пока не возбуждено.

Напомним, что на двоих инспекторов пожаловался 16-летний школьник. Он сказал, что сотрудники ГИБДД отвезли его в лесополосу, где избили. Перед этим юноша якобы оскорбил силовиков и пытался убежать. Его другу это удалось.

Инспекторы отрицают, что били молодого человека. Заявление на них поступило от мамы подростка. Глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых ранее сообщал, что, если данные об избиении подтвердятся, последуют решительные действия от начальства.

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#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#МВД#Сухой Лог#Следователи#18+#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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