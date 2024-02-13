Дело свердловских инспекторов за избиение подростка передано в СК

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сначала ГИБДД проверили сотрудники МВД, а затем делом заинтересовались и следователи СК. Теперь этим делом занимаются они, пишет Ура.ру. Уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, что на двоих инспекторов пожаловался 16-летний школьник. Он сказал, что сотрудники ГИБДД отвезли его в лесополосу, где избили. Перед этим юноша якобы оскорбил силовиков и пытался убежать. Его другу это удалось.
Инспекторы отрицают, что били молодого человека. Заявление на них поступило от мамы подростка. Глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых ранее сообщал, что, если данные об избиении подтвердятся, последуют решительные действия от начальства.