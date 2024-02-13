«До тошноты»: жители Сухоложского в Нижнем Тагиле пожаловались на запах выбросов

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Жители пожаловались в редакцию на сильный запах выбросов. По их словам, именно сегодня они чувствуются особенно остро.
Корреспондент TagilCity.ru выехал на место для проведения замеров как минимум в двух точках. Прибор «Геолан-1П» показал нулевые результаты замеров, поэтому 20-минутные замеры не производились. Несмотря на отсутствие показателей на экране газоанализатора, было ясно, что в воздухе четко ощущается запах промышленных выбросов. Эта территория находится недалеко от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
Запах здесь — до тошноты. Давно такого не ощущала в Нижнем Тагиле. К сожалению, прибор ничего не показал на коротких замерах, но это не значит, что вредных веществ воздухе не содержалось. В приборе установлено лишь семь датчиков, и, возможно, в этом месте присутствуют какие-то иные, — делится корреспондент с места замеров.
Своими ощущениями от экологической ситуации 13 февраля поделилась также жительница Вагонки. Она отметила, что из-за снегопада и дымки даже завод не видно на горизонте.
У меня было открыто окно, и у меня тут же всхлопнулись органы дыхания, горло особенно, кашляю. Снегопад хлопьями, ничего не видно. Похоже выбросы летят прямо со снегопадом, — пожаловалась жительница Алтайского микрорайона Наталья.
Утренние замеры 13 февраля показали на вокзале Нижнего Тагила превышение диоксида азота в полтора раза.
А 10 февраля именно на Сухоложском формальдегид превысил норм более чем в два раза, по данным УГМС. На улице Гражданская расположен пост замеров, результаты которых появятся позже.