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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Нижнем Тагиле жители поселка жалуются на вонь от выбросов

«До тошноты»: жители Сухоложского в Нижнем Тагиле пожаловались на запах выбросов

13 февраля 2024, 13:06
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жители поселка жалуются на вонь от выбросов

13 февраля в поселке Сухоложский в Нижнем Тагиле стоял сильный запах выбросов коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Редакция TagilCity.ru выехала на замеры.

Жители пожаловались в редакцию на сильный запах выбросов. По их словам, именно сегодня они чувствуются особенно остро.

Корреспондент TagilCity.ru выехал на место для проведения замеров как минимум в двух точках. Прибор «Геолан-1П» показал нулевые результаты замеров, поэтому 20-минутные замеры не производились. Несмотря на отсутствие показателей на экране газоанализатора, было ясно, что в воздухе четко ощущается запах промышленных выбросов. Эта территория находится недалеко от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

Запах здесь — до тошноты. Давно такого не ощущала в Нижнем Тагиле. К сожалению, прибор ничего не показал на коротких замерах, но это не значит, что вредных веществ воздухе не содержалось. В приборе установлено лишь семь датчиков, и, возможно, в этом месте присутствуют какие-то иные, — делится корреспондент с места замеров.
Замеры воздуха на Сухоложском поселкеЗамеры воздуха на Сухоложском поселке
Замеры воздуха на Сухоложском поселкеЗамеры воздуха на Сухоложском поселке
Замеры воздуха на Сухоложском поселкеЗамеры воздуха на Сухоложском поселке
Замеры воздуха на Сухоложском поселкеЗамеры воздуха на Сухоложском поселке
Замеры воздуха на Сухоложском поселке
Фото: tagilcity.ru
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
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Своими ощущениями от экологической ситуации 13 февраля поделилась также жительница Вагонки. Она отметила, что из-за снегопада и дымки даже завод не видно на горизонте.

У меня было открыто окно, и у меня тут же всхлопнулись органы дыхания, горло особенно, кашляю. Снегопад хлопьями, ничего не видно. Похоже выбросы летят прямо со снегопадом, — пожаловалась жительница Алтайского микрорайона Наталья.

Утренние замеры 13 февраля показали на вокзале Нижнего Тагила превышение диоксида азота в полтора раза.

А 10 февраля именно на Сухоложском формальдегид превысил норм более чем в два раза, по данным УГМС. На улице Гражданская расположен пост замеров, результаты которых появятся позже.

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