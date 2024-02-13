«До тошноты»: жители Сухоложского в Нижнем Тагиле пожаловались на запах выбросов

Корреспондент TagilCity.ru выехал на место для проведения замеров как минимум в двух точках. Прибор «Геолан-1П» показал нулевые результаты замеров, поэтому 20-минутные замеры не производились. Несмотря на отсутствие показателей на экране газоанализатора, было ясно, что в воздухе четко ощущается запах промышленных выбросов. Эта территория находится недалеко от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.