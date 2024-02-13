Добились через суд: в Заболотный Новолялинского района будет ходить автобус

В прокуратуру обратилась местная жительница, которая рассказала о проблеме. Однако представление, которое прокурор вынес в адрес главы, было оставлено без внимания. Тогда было принято решение обратиться в суд, который обязал местную администрацию изменить маршрут автобуса № 647 «г. Новая Ляля — пос. Павда — г. Новая Ляля» и включить в него поселок Заболотный.