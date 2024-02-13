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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Новолялинская прокуратура помогла с пуском автобуса в поселок Заболотный

Добились через суд: в Заболотный Новолялинского района будет ходить автобус

13 февраля 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney

Новолялинская прокуратура помогла с пуском автобуса в поселок Заболотный

В населенном пункте, где постоянно проживают 72 человека, долгое время не было никакого транспорта.

У жителей поселка Заболотный в Новолялинском районе появился повод для радости. Теперь сюда будет регулярно заходить автобус. Добиться восстановления транспортного сообщения с «большой землей» помогла Новолялинская прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В прокуратуру обратилась местная жительница, которая рассказала о проблеме. Однако представление, которое прокурор вынес в адрес главы, было оставлено без внимания. Тогда было принято решение обратиться в суд, который обязал местную администрацию изменить маршрут автобуса № 647 «г. Новая Ляля — пос. Павда — г. Новая Ляля» и включить в него поселок Заболотный.

Во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила в скором времени появятся терминалы для безналичной оплаты.

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#Транспорт#Прокуратура#Суд#Автобус#Маршрут#Новая Ляля#Екатеринбург#Населенный пункт#Дарья Бобровицкая
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