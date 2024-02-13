Добились через суд: в Заболотный Новолялинского района будет ходить автобус

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
У жителей поселка Заболотный в Новолялинском районе появился повод для радости. Теперь сюда будет регулярно заходить автобус. Добиться восстановления транспортного сообщения с «большой землей» помогла Новолялинская прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В прокуратуру обратилась местная жительница, которая рассказала о проблеме. Однако представление, которое прокурор вынес в адрес главы, было оставлено без внимания. Тогда было принято решение обратиться в суд, который обязал местную администрацию изменить маршрут автобуса № 647 «г. Новая Ляля — пос. Павда — г. Новая Ляля» и включить в него поселок Заболотный.
Во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила в скором времени появятся терминалы для безналичной оплаты.