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Жители Кировграда обвиняются в убийстве своего знакомого

Двое жителей Кировграда избили и выкинули с балкона знакомого. Мужчина скончался

13 февраля 2024, 08:52
Фото: 1MI

Жители Кировграда обвиняются в убийстве своего знакомого

В Кировграде двое мужчин избили и сбросили с балкона третьего этажа своего знакомого, с которым у них произошел конфликт. Инцидент случился 21 февраля 2023 года.

Обвиняемые и потерпевший вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчины, ранее судимые, стали обсуждать, кто кем был во время отбывания наказания, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.

В ходе разговора они стали ругаться, а затем двое набросились на третьего и стали его избивать. После этого свердловчане выбросили потерпевшего с балкона, взяв его за руки и ноги. От полученных травм мужчина скончался.

Вскоре обвиняемых задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

Напомним, в Красноуфимске местный житель, вооружившись ножом и топором, убил двух своих знакомых. После этого его задержали.

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