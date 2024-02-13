Двое жителей Кировграда избили и выкинули с балкона знакомого. Мужчина скончался

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Обвиняемые и потерпевший вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчины, ранее судимые, стали обсуждать, кто кем был во время отбывания наказания, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.
В ходе разговора они стали ругаться, а затем двое набросились на третьего и стали его избивать. После этого свердловчане выбросили потерпевшего с балкона, взяв его за руки и ноги. От полученных травм мужчина скончался.
Вскоре обвиняемых задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.
Напомним, в Красноуфимске местный житель, вооружившись ножом и топором, убил двух своих знакомых. После этого его задержали.