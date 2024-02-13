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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Экс-игрок хоккейной команды в Нижнем Тагиле встретился с юными хоккеистами

Экс-игрок ХК «Кристалл-Юпитер» в Нижнем Тагиле подарил юным хоккеистам новые клюшки

13 февраля 2024, 06:47
Фото: Заксобрание Свердловской области

Экс-игрок хоккейной команды в Нижнем Тагиле встретился с юными хоккеистами

В Нижнем Тагиле бывший игрок ХК «Кристалл-Юпитер» Михаил Ершов провел встречу с ребятами, которые занимаются в спортшколе «Юпитер».

Во время встречи депутат Заксо Ершов рассказал, что 50 лет назад он тоже был игроком этой команды, а сейчас он координирует проект «Детский спорт», рассказали в свердловском Департаменте информполитики.

В течение мероприятия Ершов подарил юным хоккеистам, которые выступают в ЮХЛ, новые клюшки.

Также он отметил, что в течение нескольких лет в регионе появилось множество различных спортивных объектов — от площадок на улицах до дворцов и стадионов. Так, в Нижнем Тагиле возвели и отремонтировали 14 школьных спортплощадок.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле известный хоккеист Павел Дацюк провел мастер-класс для хоккеистов клуба «Кристалл».

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