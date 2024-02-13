Экс-игрок ХК «Кристалл-Юпитер» в Нижнем Тагиле подарил юным хоккеистам новые клюшки

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Во время встречи депутат Заксо Ершов рассказал, что 50 лет назад он тоже был игроком этой команды, а сейчас он координирует проект «Детский спорт», рассказали в свердловском Департаменте информполитики.
В течение мероприятия Ершов подарил юным хоккеистам, которые выступают в ЮХЛ, новые клюшки.
Также он отметил, что в течение нескольких лет в регионе появилось множество различных спортивных объектов — от площадок на улицах до дворцов и стадионов. Так, в Нижнем Тагиле возвели и отремонтировали 14 школьных спортплощадок.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле известный хоккеист Павел Дацюк провел мастер-класс для хоккеистов клуба «Кристалл».