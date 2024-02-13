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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

В Екатеринбурге резко вырос спрос на флористов и кондитеров

Флористов и кондитеров экстренно ищут в Екатеринбурге

13 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI

В Екатеринбурге резко вырос спрос на флористов и кондитеров

Перед Днем всех влюбленных в Екатеринбурге на 84% вырос спрос работодателей на флористов.

По данным «Авито работа», спрос увеличился накануне 14 февраля на 84%, если сравнивать этот показатель с прошлым годом. Кроме того, увеличились оклады в среднем до 32 тысяч рублей.

Помимо этого, перед праздниками особенным спросом пользуются кондитеры. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем годом ранее в аналогичный период. Их заработки возросли на 18% — до почти 47 тысяч рублей.

Ранее эксперты давали советы, как романтично отпраздновать 14 февраля дома. К примеру, влюбленным предлагают воссоздать атмосферу их первых встреч.

#Общество#Праздники#Цветы#Зарплаты#Кондитеры#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Флористы
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