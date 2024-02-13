Флористов и кондитеров экстренно ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По данным «Авито работа», спрос увеличился накануне 14 февраля на 84%, если сравнивать этот показатель с прошлым годом. Кроме того, увеличились оклады в среднем до 32 тысяч рублей.
Помимо этого, перед праздниками особенным спросом пользуются кондитеры. Их стали искать в 2,7 раза чаще, чем годом ранее в аналогичный период. Их заработки возросли на 18% — до почти 47 тысяч рублей.
Ранее эксперты давали советы, как романтично отпраздновать 14 февраля дома. К примеру, влюбленным предлагают воссоздать атмосферу их первых встреч.