Формальдегид превысил норму более чем в 2 раза на Сухоложском в Тагиле 10 февраля

Замеры от 13 февраля на вокзале в Нижнем Тагиле, проведенные прибором «Геолан-1П», показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и наличие в воздухе диоксида серы. Такая ситуация на точке замеров повторяется второй день подряд. При этом УГМС пока не вынесло предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, при которых по закону заводы должны снижать количество вредных выбросов.