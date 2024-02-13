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Published Сегодня, 09:08

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В Нижнем Тагиле 10 февраля формальдегид превысил норму в 2 раза

Формальдегид превысил норму более чем в 2 раза на Сухоложском в Тагиле 10 февраля

13 февраля 2024, 09:08
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле 10 февраля формальдегид превысил норму в 2 раза

В минувшую субботу жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом. Норма вещества в воздухе была превышена более чем в два раза.

О результатах замеров за выходные отчитались в «Уральском УГМС». По данным замеров, сделанных постом №2, в дневное время — 13:00 и в вечернее — в 19:00 была превышена разовая ПДК формальдегида. 11 февраля итоги замеров нулевые.

Так, днем максимальная концентрация вредного вещества определялась в 2,2 ПДК. Это значит, что прибор показал 0,11 мг/м3 при разовой норме в 0,05 мг/м3. Вечером по формальдегиду зафиксировано превышение в 1,2 ПДК вещества: концентрация составила 0,06 мг/м3.

Вонь страшная, я дома с хлоркой все мою. Каждый день теперь так! Ребенок опять болеет, у него желтая мокрота, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Евгения.
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Замеры от 13 февраля на вокзале в Нижнем Тагиле, проведенные прибором «Геолан-1П», показали превышение диоксида азота в 1,5 раза и наличие в воздухе диоксида серы. Такая ситуация на точке замеров повторяется второй день подряд. При этом УГМС пока не вынесло предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, при которых по закону заводы должны снижать количество вредных выбросов.

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