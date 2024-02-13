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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Нижнем Тагиле на УВЗ изменился график выдачи ЗП из-за приезда Владимира Путина

График выдачи зарплаты поменяли на УВЗ в Нижнем Тагиле из-за приезда Путина

13 февраля 2024, 11:43
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на УВЗ изменился график выдачи ЗП из-за приезда Владимира Путина

Касса УВЗ в Нижнем Тагиле не будет выдавать зарплату 15 февраля 2024 года. Рабочие связывают это с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина.

Сотрудников предприятия, выполняющего гособоронзаказ, просят получить деньги на день раньше или на день позже. Такое объявление появилось на территории УВЗ. С чем именно это связано, там не указано, выяснила редакция TagilCity.ru.

Выдача зарплаты в кассе завода будет производиться 14 и 16 февраля. 15.02.2024 касса работать не будет, — сказано в объявлении.
Фото: Паблик «Я заводчанин» ВКонтакте

Напомним, 15 февраля в Нижнем Тагил ожидается визит Владимира Путина. В связи с этим в городе усилена безопасность. На улицах увеличилось количество автомобилей ГИБДД и силовиков. По данным инсадеров, президент посетит в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод», а также несколько предприятий в других городах Свердловской области.

Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владимир Путин#Деньги#Зарплата#УВЗ#График#Екатеринбург#Евгения Сафина#Рабочий визит
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