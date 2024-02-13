График выдачи зарплаты поменяли на УВЗ в Нижнем Тагиле из-за приезда Путина

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Сотрудников предприятия, выполняющего гособоронзаказ, просят получить деньги на день раньше или на день позже. Такое объявление появилось на территории УВЗ. С чем именно это связано, там не указано, выяснила редакция TagilCity.ru.
Выдача зарплаты в кассе завода будет производиться 14 и 16 февраля. 15.02.2024 касса работать не будет, — сказано в объявлении.
Напомним, 15 февраля в Нижнем Тагил ожидается визит Владимира Путина. В связи с этим в городе усилена безопасность. На улицах увеличилось количество автомобилей ГИБДД и силовиков. По данным инсадеров, президент посетит в Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод», а также несколько предприятий в других городах Свердловской области.