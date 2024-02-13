Хоккейный клуб «Автомобилист» проведет благотворительный матч в КРК «Уралец»

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Готовиться к мероприятию «Автомобилист» и Фонд начали в конце января. В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга прошел творческий мастер-класс. Гостями мероприятия стали ветераны уральского хоккея — олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павел Дацюк, а также опытные и именитые игроки и наставники Алексей Булатов и Дмитрий Устюжанин.
Вместе с маленькими пациентами спортсмены создали серию рисунков. Вместо кистей использовали хоккейные шайбы. Работы стали основой для создания специальной линейки сувениров с фирменной символикой «Автомобилиста». Уникальный мерч представят фанатам 15 февраля. В этот день в 19.00 КРК «Уралец» пройдет благотворительный хоккейный матч между командами ХК «Автомобилист» и ХК «Авангард» (Омск).
За пять лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкологического центра Екатеринбурга Хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 миллионов рублей на обновление технологической базы клиники.
15 февраля героями благотворительного мероприятия станут Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Дети проведут торжественное вбрасывание и будут объявлять игроков на выходе команд. Эти ребята — бывшие пациенты детского онкоцентра, именно они являются главными героями промо-роликов.
Отметим, на форме игроков в этот день будут специальные шевроны с изображением золотой ленты — символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника.
Спасибо клубу «Автомобилист» за то, что на протяжении шести лет поддерживает пациентов онкоцентра. Администрация, игроки, фанаты помогают приобрести технику, которая каждый день позволяет врачам спасать детей, изучать болезнь и искать новые способы борьбы с ней. Это огромный вклад в дело борьбы с детской онкологией. Яркий, важный пример: объединив усилия, мы способны добиваться больших изменений к лучшему, — отметила директор Фонда Юлия Нутенко.
Средства, вырученные в ходе благотворительного матча, направят на приобретение современного микроскопа для проведения повседневных клинико-диагностических исследований. Стоимость прибора 733 600 рублей.