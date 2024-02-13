Хоккейный клуб «Автомобилист» проведет благотворительный матч в КРК «Уралец»

Отметим, на форме игроков в этот день будут специальные шевроны с изображением золотой ленты — символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника.